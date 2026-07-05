Компанія, яка орендує землю під "Ашаном", програла суд на 24 мільйони

Господарський суд міста Києва вирішив стягнути з АТ "Київ-Лада" на користь Київської міськради 23,45 млн грн заборгованості з орендної плати за користування земельною ділянкою на вул. Івана Дзюби (Борщагівка) та пеню у розмірі 820 тис. грн.

Про це свідчить рішення суду від 24 червня.

Мова йде про ділянку площею 5,3 га з кадастровим номером 8000000000:75:325:0003 по вул. Сім`ї Сосніних (тепер Івана Дзюби), 17 у Святошинському районі м. Києва. На ній знаходиться гіпермаркет "Ашан", Епіцентр Express та інші торгівельні заклади.

У 2012 році Київрада та "Київ-Лада" уклали договір оренди цієї землі з цільовим призначенням "для експлуатації та обслуговування цілісного майнового комплексу з громадськими будівлями".

У 2020-2025 роках приватна компанія заплатила за оренду 18,73 млн грн.

Водночас за розрахунками Київради, загальна сума відшкодування за користування ділянкою становить 42,18 млн грн. Відповідно борг становить 24,45 млн грн.

Суд встановив, що всупереч умовам договору та нормативним законодавчим приписам "Київ-Лада" несвоєчасно та не в повному обсязі сплачувала оренду у період з 01.01.2020 по 21.12.2025, внаслідок чого утворилась заборгованість.

Тому дійшов висновку про законність та обґрунтованість вимог Київради до компанії, стягнув 23,45 млн грн боргу та пеню.

89,89% акціонерного товариства "Київ-Лада" належить ТОВ ЕНКЛЕРД ІНВЕСТМЕНТС (Кіпр), бенефіціари – кияни Ігор Панкін, Ігор Касьянов та Юрій Шмаглій (село Старе Київської області), керівник – Ігор Буравльов.

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