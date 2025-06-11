Криппа взял под контроль Международный выставочный центр

Владелец бизнес-центра Парус, гостиницы "Украина" и киберспортивной команды NAVI Максим Криппа стал владельцем 75% доли в Международном выставочном центре (МВЦ).

Об этом сообщает Interfax Украина.

На сайте МВЦ говорится, что здание является крупнейшим выставочным сооружением в Украине. Площадь составляет 73 228 м2.

"Сейчас по этому объекту мы зафиксировали наши договоренности и будем работать над тем, что уже есть сейчас.

Состоявшаяся сделка касается не только акции A.T.V.T., которая владеет 50,04% уставного капитала МВЦ, но и долей Анатолия и Елены Ткаченко, общая приобретенная доля в собственности составляет 75+%", - сообщил Криппа в комментарии "Интерфакс-Украина".

Бизнесмен отметил, что не исключает возможности изменения назначения помещения, однако реконструкции МВЦ пока не предусматривает. Он также сказал, что собирается сохранить команду работников в 130 человек.

Как сообщает Interfax Украина, МВЦ в 2024 году увеличил выручку на 71,4% - до 83,0 млн грн, его чистый убыток сократился в 3,3 раза - до 7,1 млн грн.

В мае АМКУ разрешил кипрской компании Криппы Citadel Ventures Cyprus Limited получить контроль над компанией A.T.V.T. Business Expo Holdings Ltd., которой принадлежит 50,04% в ООО "МВЦ".

По данным YouControl, бенефициарами ООО "МВЦ" указано директора Анатолия Викторовича Ткаченко и Виктора Викторовича Ткаченко. Анатолию Ткаченко и Елене Викторовне Ткаченко напрямую принадлежали по 12,49% ООО, 24,98% - у венчурного корпоративного инвестфонда "Асборн", бенефициаром которого является Марина Дорохина - дочь девелопера торговой недвижимости Вагифа Алиева.

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