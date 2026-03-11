Росія через тиск на бюджет шукає, які витрати сокротити – Reuters

Російський уряд готує можливе 10% скорочення всіх "нечутливих" витрат у цьогорічному бюджеті, повідомили Reuters джерела, але остаточне рішення буде залежати від стійкості зростання цін на нафту, спричиненого війною в Ірані.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Уряд планує перенаправити більше коштів до резервного фонду бюджету, щоб запобігти його потенційному вичерпанню. Цей захід може супроводжуватися відповідним скороченням витрат.

"Міністерство фінансів повідомило агентства, що розподіляють бюджетні кошти, про необхідність скорочення витрат. Зараз вони сидять і думають, що скоротити", — сказав одне з джерел Reuters.

Два з чотирьох джерел, наближених до уряду, які мають доступ до інформації Міністерства фінансів, згадали про 10-відсоткове скорочення, а інші два повідомили, що скорочення обговорюється, не вказавши конкретної цифри.

Джерела зазначили, що скорочення не будуть загальними і не торкнуться політично чутливих військових витрат, а також соціально чутливих витрат, таких як зарплати працівникам державного сектора або виплати соціальної допомоги.

"Це завжди робиться шляхом оптимізації необов'язкових витрат. Деякі нові проекти будуть призупинені, наприклад, будівництво або ремонт доріг. Їх, ймовірно, розглядатимуть для скорочення", – зазначило одне з джерел.

За перші два місяці 2026 року доходи бюджету Росії від енергетики скоротилися вдвічі, а загальні доходи впали на 11%. Росія, яка минулого року двічі підвищувала прогноз дефіциту бюджету, планує дефіцит у розмірі 1,6% валового внутрішнього продукту в 2026 році.

Ситуація різко змінилася після того, як атаки США та Ізраїлю на Іран і закриття Ормузької протоки призвели до стрімкого зростання цін на нафту, збільшення попиту на російську нафту, а США навіть розглядають можливість скасування санкцій проти Росії.

Третє джерело зазначило, що зростання цін на нафту не буде стійким у довгостроковій перспективі, а поточна бюджетна ситуація вимагає скорочення витрат незалежно від короткострокових коливань цін на нафту.

Джерела підкреслили, що рішення ще не ухвалене.

Нагадаємо:

Площі посівів соняшника в Росії у цьогоріч можуть зрости до 10,9 млн га, зокрема завдяки розширенню посівів на територіях окупованої Луганської області.