Кремль обіцяє подолати санкції, щоб забезпечити пальним США, але угоди ще немає

У Кремлі заявили, що подолають будь-які труднощі, пов'язані з санкціями, щоб забезпечити доставку пального США, адже це "шлях до подальшої економічної співпраці".

Про це пише Reuters.

Угода між Росією та США щодо постачання російського дизельного пального може прокласти шлях до подальшої економічної співпраці між двома країнами, заявив посланець Кремля Кирило Дмитрієв.

За його словами, Москва подолає будь-які труднощі, пов'язані з санкціями, щоб забезпечити доставку пального.

Президент США Дональд Трамп минулої п'ятниці заявив, що він і російський колега Володимир Путін досягли угоди про постачання дизельного пального з Росії до США та світових ринків, нагадує агентство.

Дмитрієв вважає, що угода може слугувати моделлю для подальших, і що Росія має намір продовжувати свою економічну взаємодію зі США.

"Це не лише про угоду з дизельним паливом; існує багато інших можливостей для економічної та інвестиційної співпраці з США, які приносять користь Росії, Сполученим Штатам і світовим ринкам," поясив він.

Дмитрієв сказав, що Росія "продовжить співпрацювати" зі США в економічних та інвестиційних проектах і "продовжить пояснювати, використовуючи конкретні приклади, що американські санкції в першу чергу шкодять американському народу та американським фермерам".

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні сказала в середу, що угода з дизелем була "дуже ризикованим вибором", який суперечив зусиллям змусити Путіна сісти за стіл переговорів і укласти мирну угоду з Україною, зауважує Reuters.

Між тим, віцепрем'єр РФ Олександр Новак сказав журналістам, що наразі Росія та США все ще ведуть переговори щодо укладення контракту на постачання російського дизельного пального.

За його словами, сторони "шукають інструмент, який дозволить реалізувати їх, незважаючи на збережені санкції проти ряду компаній РФ".

"Зараз тривають переговори щодо укладення контракту з американськими колегами — між Міненерго Росії та Міненерго США. ​І там буде знайдено інструмент, який дозволить забезпечити постачання", — сказав він.

Нагадаємо:

9 жовтня Трамп заявив про "надзвичайно успішну розмову" і домовленість із Владіміром Путіним щодо скасування санкцій з російського дизельного пального.

11 жовтня він заявив, що Україна та Росія нібито погодилися на негайне енергетичне перемир'я.

Унаслідок цього в понеділок ціни на нафту впали приблизно на 1,5 дол. на барель, і у вівторок – ще на стільки ж.