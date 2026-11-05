Після стрибка курсу банки за три дні забрали у НБУ $94 мільйони готівкою

Чотири банки 5 листопада отримали від Національного банку 40 млн доларів та 9 млн євро готівкою в обмін на безготівкову валюту для підкріплення своїх кас.

Про це повідомив НБУ.

Регулятор запропонував банкам по 50 млн доларів та євро. Усі подані заявки задовольнили повністю.

Загалом з 3 листопада банки взяли в НБУ 94 млн доларів та 30 млн євро готівкою.

У Нацбанку назвали попит помірним і заявили, що готівкової іноземної валюти у фінансовій системі достатньо для задоволення потреб українців.

Загалом за результатами операцій 3-5 листопада оголошена пропозиція валюти суттєво перевищувала фактичний попит банків, зазначив регулятор. За потреби НБУ проведе додаткові операції з підкріплення кас.

Такі обміни безготівкової валюти на готівкову не впливають на обсяг міжнародних резервів України.

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Нагадаємо:

4 листопада НБУ надав банкам 40 млн доларів та 21,4 млн євро готівкою.