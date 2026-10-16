Найбільший банк Польщі хоче купити банк в Україні

Польська банківська група PKO Bank Polski планує розширювати присутність в Україні через купівлю ще одного банку. Вона розглядає як державні, так і приватні установи.

Про це голова правління Кредобанку, який належить польській групі, Якуб Карновскі розповів Forbes Ukraine.

Карновскі не підтвердив інтересу до придбання Сенс Банку чи іншої конкретної установи, зазначивши, що говорити про це зарано.

"Проте я впевнений, що PKO Bank Polski буде одним із ключових гравців в українському банківському секторі", — сказав він.

Строки можливої купівлі залежатимуть, зокрема, від готовності українського уряду продавати державні банки під час війни та від намірів приватних власників розлучатися зі своїми активами.

PKO Bank Polski працює в Україні через Кредобанк із 2004 року. За словами Карновскі, банк має сильні позиції на заході країни, але прагне розширити присутність в інших регіонах.

"За межами західних регіонів та Києва присутність мінімальна — в Одесі, Харкові чи Полтаві нас не сприймають як великий банк. Саме там ми теж хочемо бути, бо прагнемо стати по-справжньому загальноукраїнським банком", — пояснив він.

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Нагадаємо:

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що Міністерство фінансів отримало завдання продати Sense Bank.