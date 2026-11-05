Нацбанк вдруге за тиждень підкріпив банки готівковими доларами та євро
Національний банк 4 листопада вдруге за тиждень підкріпив каси банків готівковою валютою.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Регулятор, як і анонсувалось, превентивно провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення їхніх кас.
У Нацбанку додали, що попит на такі операції з боку банків залишається помірним. Це свідчить про достатній запас готівкової іноземної валюти у фінансовій системі.
У результаті останніх операцій НБУ загальний оголошений обсяг становив 50 млн дол та 50 млн євро. Учасниками стали 4 банки.
Банки подали заявки на 40 млн дол та 21,4 млн євро. Відповідно, вони були задоволені в повному обсязі.
Загалом за підсумками 3-4 листопада оголошена в межах операцій пропозиція валюти більш ніж втричі перевищувала фактичний попит з боку банків.
"Національний банк готовий і надалі докладати зусиль для підтримання стійкості валютного ринку. Попри відсутність системних проблем із фізичною наявністю готівкової іноземної валюти в банків, НБУ планує здійснити такі операції і 05 листопада.
Це превентивне рішення підтримає за потреби готівкову валютну ліквідність фінансової системи на належному рівні для задоволення потреб українців", – додали в регуляторі.
Нагадаємо:
3 листопада Національний банк підкріпив каси банків готівковою валютою після розширення різниці між офіційним курсом і курсом продажу валюти фінансовими установами.