Кожен другий українець користується послугами в "Дії" — дослідження

Опитування засвідчило, що 59% українців обирають онлайн-послуги в кілька кліків замість офлайну, кожен другий українець користується послугами у застосунку "Дія".

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

За даними щорічного опитування від Київського міжнародного інституту соціології, 59% українців обирають онлайн-послуги в кілька кліків замість офлайну, 85% з них задоволені якістю сервісів.

За даними міністерства, торік 48% українців оформлювали послуги на порталі та в застосунку.

Цифрові сервіси стали головним інструментом взаємодії людей з державою, зазначає відомство.

"У центрі кожної нашої послуги — людина. За такою філософією створюємо зручні сервіси в Дії", – говориться у повідомленні

Також міністерство повідомляє, що 81% українців щодня користуються інтернетом, найбільше — люди віком до 30 років.

"Найчастіше українці обирають офлайн замість онлайну, бо не мають потреби оформлювати електронні сервіси", – говориться у повідомленні.

Також міністерство зазначає, що цифрова грамотність підвищилася удвічі — у 2024 році 44% українців не користувалися онлайн-послугами через нестачу навичок, у 2025-му — 22%.

Щорічне опитування провів Київський міжнародний інститут соціології на замовлення ПРООН в Україні у межах "Проєкту підтримки Дія" за фінансової підтримки Швеції в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України.

