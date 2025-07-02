"Ковальська" оскаржить рішення апеляції щодо придбання цементних заводів CRH

Компанія "Ковальська" готує касаційну скаргу до Верховного Суду на рішення Північного апеляційного господарського суду Києва, який відхилив її вимогу скасувати дозвіл АМКУ на придбання двох цементних заводів міжнародною групою CRH.

Про це йдеться у повідомленні компанії "Ковальська", яке є у розпорядженні ЕП.

"Ковальська" поважає рішення Північного господарського апеляційного суду, хоча не погоджується з його юридичною оцінкою та залишає за собою право на подальші правові кроки. Компанія готує касаційну скаргу до Верховного Суду та продовжить відстоювати свою позицію в судовому порядку", – говориться у повідомленні.

У компанії вважають, що рішення про концентрацію на стратегічно важливому ринку, яким є ринок цементу, мають ухвалюватися з урахуванням довгострокових наслідків для економіки країни.

"Ми переконані, що зосередження майже 50% ринку в руках одного гравця суперечить принципам здорової конкуренції та створює реальні ризики неконкурентного ціноутворення — як для бізнесу, так і для державних інфраструктурних проєктів", – пояснила свою позицію "Ковальська".

"Для нас важливе не лише рішення у конкретній справі, а й створений нею прецедент: Україна має формувати ринок, де великі гравці конкурують чесно — незалежно від капіталу, країни походження чи політичного тиску", – говориться у повідомленні.

"Компанія вітає та підтримує прихід іноземних інвесторів в Україну за умови забезпечення державою відкритого, прозорого та конкурентного ринкового середовища. Саме здатність України гарантувати інвесторам однакові, недискримінаційні умови, на нашу думку, формує довіру до країни", – заявляє "Ковальська".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 24 червня Північний апеляційний господарський суд Києва відхилив вимогу "Ковальської" скасувати дозвіл АМКУ на придбання двох цементних заводів міжнародною групою CRH.

Рішення стосується продажу міжнародній компанії CRH цементних заводів у Рівненській та Миколаївській областях, які належали італійській Buzzi, за 100 млн євро.

Раніше повідомлялося, що велика європейська компанія Calmit GmbH, що спеціалізується на виробництві вапна та будівельних матеріалів, хоче побудувати завод у Закарпатській області.