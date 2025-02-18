В Україні перекрили канал контрабанди авто під виглядом допомоги для військових

Бюро економічної безпеки у Волинській області викрило схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що до контрабанди автівок причетні жителі Волинської та Рівненської областей.

Чоловіки купляли автомобілі у країнах Європи. Під час перетину митного кордону декларували авто як гуманітарну допомогу, використовуючи для цього реквізити благодійної організації. Таким чином не сплачували мито та податки при імпорті автівок.

Зазначається, що з початку 2024 року фігуранти незаконно ввезли понад 20 транспортних засобів. Надалі автівки продавали через соціальні мережі.

Під час санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили 8 автомобілів, оформлених на благодійні організації. На них накладено арешт.

Нагадаємо:

Детективи Бюро економічної безпеки неодноразово викривали схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги.