Митниця виявила порушень на 7,7 мільярдів за 8 місяців

За січень-серпень митні органи виявили 6 437 порушень митних правил на 7,7 млрд грн.

Про це йдеться на сайті Державної митної служби.

Зазначається, що у 2 324 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 728 млн гривень. Зокрема:

промислових товарів на 516 млн грн;

транспортних засобів на понад 138 млн грн;

продовольчих товарів на 48 млн грн;

валюти на 26 млн грн.

За даними Держмитслужби, у 1 365 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями стягнено штрафів на суму 46 млн грн, стягнуто до Держбюджету 40 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.

Крім того, на розгляд до суду митницями передано 3 558 справ про порушення митних правил на суму понад 6,8 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 3,4 млрд грн.

Нагадаємо:

В липні президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил.