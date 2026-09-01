Уряд хоче запровадити для керівництва Нафтогазу премії до 36 окладів на рік

Уряд хоче закріпити для правління Нафтогазу можливість отримувати премії до 36 окладів на рік, відповідний проєкт постанови підготувало Мінекономіки.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Уряд пропонує затвердити нове положення про винагороду голови та членів правління НАК "Нафтогаз України".

Винагорода складатиметься з фіксованої та змінної частин. Для голови правління максимальна квартальна премія становитиме до трьох місячних посадових окладів, за чотири квартали це до 12 окладів. Річна – до 24 місячних посадових окладів. Разом – до 36 посадових окладів премій протягом року.

"Норма про премії до 36 окладів не буде постійною. Вона діятиме до переходу на нову систему винагород керівників держкомпаній, але щонайдовше – протягом шести місяців після завершення воєнного стану. Після цього премії будуть обмежені 30% фіксованої винагороди", – повідомила Василевська-Смаглюк.

Для інших членів правління верхню межу також прив'язують до винагороди голови: їхні квартальні та річні премії не можуть перевищувати відповідні премії голови правління.

"Скільки максимальна виплата може становити у гривнях, залежить від суми окладу, її вказують в контракті, який не розголошується. Але, наприклад, Сергій Корецький, який очолив Нафтогаз у травні 2025 року, задекларував за 2025 рік 14,4 млн грн зарплати від компанії. Хоча це загальна сума зарплати, разом з преміями", – написала депутатка у Телеграм.

Сама межа у 36 окладів не нова, зазначає вона. Василевська-Смаглюк нагадала, що "саме з такого граничного розміру премії виходило слідство у кримінальній справі колишнього голови Нафтогазу Андрія Коболєва про його скандально величезну премію".

У 2018 році Коболєву виплатили майже 261 млн грн премії за перемогу Нафтогазу у Стокгольмському арбітражі проти "Газпрому". За версією НАБУ і САП, максимально допустима на той момент сума становила 37,48 млн грн, а виплата перевищила встановлене обмеження більш ніж на 229 млн грн. Справа досі на розгляді у ВАКС.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони.

Раніше повідомлялося, що ексголова правління НАК "Нафтогаз України" (2014-2021 роки) Андрій Коболєв не сплатив податки з премії у 339 млн грн і намагається довести у суді, що це має зробити компанія.