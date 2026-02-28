Росія вдарила по газовидобувному об’єкту НАК "Нафтогаз" на Харківщині
Вночі Росія нанесла удар по газовидобувному об'єкту НАК "Нафтогаз" на Харківщині.
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький.
"Вночі росія вдарила по нашому газовидобувному об'єкту на Харківщині. Є серйозні пошкодження обладнання, сталася розгерметизація", – написав Facebook.
"Колеги на місці локалізували ситуацію максимально оперативно та професійно", – зазначив Корецький.
За його словами, зараз на місці перебувають підрозділи ДСНС України та наші аварійні бригади. "Нафтогаз" координує роботу з усіма службами.
Нагадаємо:
У лютому відбір природного газу з підземних газосховищ в середньому склав 42 млн куб. м/добу завдяки власному видобутку та імпорту.
Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру Групи "Нафтогаз". У 2025 році зафіксовано 229 атак — більше, ніж за попередні три роки разом.
У ніч на 28 лютого противник атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" та 105 БпЛА. Повітряні сили повідомили про збиття та подавлення 96 дронів.
На світанку 28 лютого російські окупаційні війська атакували Дніпро, в місті лунали вибухи, виникла пожежа.
Уночі Росія атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині та влучила у електровоз.