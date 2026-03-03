Українська правда
Шмигаль розповів, скільки розподіленої генерації має побудувати "Нафтогаз" цьогоріч

Віктор Волокіта — 3 березня, 18:47
В Україні у рамках підготовки до проходження наступної зими НАК "Нафтогаз України" має у 2026 році побудувати 392 МВт розподіленої, переважно, газової генерації, "Оператор ГТС" – 92 МВт.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ще один важливий елемент – це розподілена генерація. Не лише місцевим адміністраціям, громадам поставлено завдання створити розподілену генерацію. Також ми говоримо про це з державними компаніями", – сказав Шмигаль на брифінгу за результатами засідання Ради нацбезпеки і оборони щодо комплексного плану стійкості українських міст і регіонів 3 березня.

За його словами, йдеться переважно про газотурбінне або газопоршневе обладнання, яке дасть додаткову генерацію, забезпечить власні потреби і допоможе у разі руйнації або блекаутів, зокрема, локальних.

Нагадаємо:

Як заявляв голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, орієнтовно 9,5 ГВт нової генерації енергосистемі України буде потрібно в найближчому майбутньому, а держава та бізнес мають налагодити ефективну співпрацю, щоб електростанції з'явились якнайшвидше.

За його словами, йдеться про високоманеврову газову генерацію, теплові електростанції на біопаливі, установки зберігання енергії та "зелену" генерацію.

