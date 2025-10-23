Українська правда
Конотоп евакуює пасажирів потягів після атаки на залізницю

Альона Кириченко — 23 жовтня, 16:05
Після ранкової атаки на залізничну інфраструктуру УЗ попрохала міськвладу Конотопа евакуювати близько 200 пасажирів потягів.

Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.

"Тому з метою порятунку людей ми надаємо два великі міські автобуси, в звʼязку з чим маршрут "5" і маршрут "1" матиме значно більший інтервал руху. Прошу поставитися з розумінням", – зазначив він.

Нагадаємо:

Рух поїздів у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях ускладнений через обстріли росіян.

Так, у Сумській області унаслідок обстрілу пошкоджено рухомий склад і залізничну інфраструктуру. Двох працівників локомотивної бригади було госпіталізовано для обстеження.

