Конотоп евакуює пасажирів потягів після атаки на залізницю
Getty Images
Після ранкової атаки на залізничну інфраструктуру УЗ попрохала міськвладу Конотопа евакуювати близько 200 пасажирів потягів.
Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.
"Тому з метою порятунку людей ми надаємо два великі міські автобуси, в звʼязку з чим маршрут "5" і маршрут "1" матиме значно більший інтервал руху. Прошу поставитися з розумінням", – зазначив він.
Нагадаємо:
Рух поїздів у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях ускладнений через обстріли росіян.
Так, у Сумській області унаслідок обстрілу пошкоджено рухомий склад і залізничну інфраструктуру. Двох працівників локомотивної бригади було госпіталізовано для обстеження.