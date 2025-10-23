Конотоп евакуює пасажирів потягів після атаки на залізницю

Після ранкової атаки на залізничну інфраструктуру УЗ попрохала міськвладу Конотопа евакуювати близько 200 пасажирів потягів.

Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.

"Тому з метою порятунку людей ми надаємо два великі міські автобуси, в звʼязку з чим маршрут "5" і маршрут "1" матиме значно більший інтервал руху. Прошу поставитися з розумінням", – зазначив він.

Нагадаємо:

Рух поїздів у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях ускладнений через обстріли росіян.

Так, у Сумській області унаслідок обстрілу пошкоджено рухомий склад і залізничну інфраструктуру. Двох працівників локомотивної бригади було госпіталізовано для обстеження.