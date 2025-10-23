Через обстріли потяги їдуть із затримками у трьох областях

Рух поїздів у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях ускладнений через обстріли росіян.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

Так, у Сумській області унаслідок обстрілу пошкоджено рухомий склад і залізничну інфраструктуру. Двох працівників локомотивної бригади було госпіталізовано для обстеження.

На окремих ділянках Сумщини відсутня напруга в контактній мережі. До поліпшення безпекової ситуації призупинено рух потягів №144 Рахів – Суми та №787 Терещенська – Київ. Час затримки буде повідомлено додатково.

Приміський поїзд №6888 Суми — Лебединська затримується на відправлення на невизначений час. Рух буде відновлено, щойно це дозволятиме ситуація.

Внесено зміни до маршрутів приміського сполучення: поїзд №6012 курсуватиме за маршрутом Суми – Тростянець-Смородине (замість Ворожба – Тростянець-Смородине).

На Сумщині застосовують комбінований рух поїздів та автобусів.

Водночас на Дніпропетровщині та Харківщині через підвищену небезпеку та відсутність напруги на окремих ділянках у приміських рейсах можливі зміни маршрутів і затримки орієнтовно до 1,5 години.

Нагадаємо:

Уночі російські війська завдали удару безпілотником по залізничній станції у Сумах. Унаслідок атаки поранення дістали двоє працівників залізниці.