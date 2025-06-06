Конфликт между Маском и Трампом поставил под угрозу контракты на 22 миллиарда долларов

Конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом поставил под угрозу контракты SpaceX на сумму около 22 миллиардов долларов.

Об этом пишет агентство Reuters.

Многочисленные космические программы США могут столкнуться с драматическими изменениями в результате взрывоопасной вражды между Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом, говорится в статье.

Разногласия, начавшиеся на прошлой неделе с критики Маском инициативы Трампа по снижению налогов и расходов, быстро вышли из-под контроля. Трамп угрожает разорвать государственные контракты с компаниями Маска. А Маск в свою очередь заявил, что выведет из эксплуатации космический корабль Dragon компании SpaceX, который используется НАСА.

Как отмечает Reuters, согласно контракту стоимостью около 5 миллиардов долларов, этот корабль - единственное американское судно агентства, способное доставлять астронавтов на Международную космическую станцию и обратно, "что делает компанию Маска критически важным элементом американской космической программы".

"Вражда подняла вопрос о том, как далеко Трамп, часто непредсказуемая сила, которая вмешивалась в прошлые закупки, зайдет, чтобы наказать Маска, который до прошлой недели возглавлял инициативу Трампа по сокращению федерального правительства", - говорится в публикации.

Если президент отдаст предпочтение политической мести и отменит контракты SpaceX с НАСА и Пентагоном на миллиарды долларов, это может замедлить космический прогресс США, указано в статье.

Спор разорвал отношения между президентом США и титаном индустрии, которые принесли несколько ключевых преимуществ для SpaceX, такие, как программа освоения Марса, запланированные усилия по созданию гигантского щита противоракетной обороны в космосе и тому подобное.

"Вывод Dragon из эксплуатации, вероятно, нарушил бы программу МКС, в которой участвуют десятки стран по международному соглашению, заключенному двадцать лет назад. Но непонятно, как быстро произойдет такой вывод из эксплуатации. NASA использует российский космический корабль "Союз" как вспомогательное средство доставки своих астронавтов на МКС", - говорится в статье.

Напомним:

Ранее сообщалось, что акции компании Tesla Илона Маска резко пошли вниз после публичного конфликта между бывшими политическими партнерами президентом США Дональдом Трампом и Маском. Компания потеряла около 150 миллиардов долларов стоимости после того, как Трамп и Маск начали свою войну на словах.

Публичный спор между президентом США и американским миллиардером вспыхнул ранее в четверг, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

Перед этим стало непублично известно, что Трамп недоволен критикой своего бюджетного законопроекта со стороны Маска.