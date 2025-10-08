Ціни на какао рекордно впали після нещодавнього зростання

Ціни на какао впали до мінімуму за останні 20 місяців.

Про це пише газета Financial Times.

Ціна какао-бобів в Нью-Йорку цього тижня становила близько 6 150 доларів США за тонну, що нижче за грудневий пік у понад 12 000 дол. США.

Ціни в Лондоні, які майже потроїлися в перші місяці минулого року, зараз знизилися приблизно на 58% порівняно з піком квітня 2024 року у $4 262.

Аналітики пояснюють таке коливання падінням споживчого попиту в результаті зростання цін, а також очікуваннями кращого врожаю з огляду на покращення погоди та вищі гарантовані державою ціни у Західній Африці.

Очікується, що збір врожаю 2025/2026 років, який розпочався 1 жовтня, приведе до перевищення пропозиції над світовим попитом.

Нагадаємо:

У серпні повідомлялося, що ф’ючерси на какао різко зросли через погіршення прогнозів врожаю у провідному регіоні виробництва — Західній Африці.