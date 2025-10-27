Очікування глобального профіциту: ціни на какао падають

Світові ціни на какао знижуються через очікування глобального профіциту на тлі сприятливих врожаїв у Західній Африці.

Про це пише Bloomberg.

У понеділок, 27 жовтня, ф'ючерси впали на 4,2% у Нью-Йорку та 4,1% у Лондоні.

Йдеться, що ф'ючерси в Нью-Йорку впали на понад 50% порівняно з рекордним показником, встановленим у грудні, через прогнози щодо більшого профіциту в поточному сезоні та занепокоєння щодо попиту.

За словами Шолома Саніка з Friedberg Mercantile Group, періоди хороших опадів та сонячної погоди в Західній Африці повинні призвести до сприятливої ​​врожайності.

"На даний момент відновлення в Кот-д'Івуарі є вагомим припущенням, але не конкретною реальністю", – зазначив він.

Як пише видання, ризики щодо поставок залишаються. Постачання какао до портів на експорт з провідного виробника – Кот-д'Івуару – з початку сезону 1 жовтня приблизно на 25% відстають від минулорічних темпів.

Також опади також нещодавно пошкодили дороги та ускладнили для фермерів транспортування бобів у деяких частинах Кот-д'Івуару та Камеруну.

Нагадаємо:

У серпні повідомлялося, що ф'ючерси на какао різко зросли через погіршення прогнозів врожаю у провідному регіоні виробництва — Західній Африці.

На початку жовтня ціни на какао впали до мінімуму за останні 20 місяців.