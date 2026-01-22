Компанія "МХП" закрила угоду щодо випуску єврооблігацій

Компанія "МХП" закрила угоду щодо нового випуску єврооблігацій на 450 мільйонів доларів зі ставкою 10,500% та строком погашення у 2029 році.

Про це повідомила пресслужба "МХП".

"МХП" стала першою компанією в Україні, яка після початку повномасштабної війни закрила угоду щодо нового випуску єврооблігацій. Це не лише важливий фінансовий крок, а й чіткий сигнал, який свідчить про довгострокову довіру з боку міжнародних інвесторів", – говориться у повідомленні.

MHP SE, материнська компанія провідної міжнародної групи у сфері харчових та агротехнологій зі штаб-квартирою в Україні, повідомила, що визначила ціну випуску облігацій на загальну основну суму 450,0 млн дол. США зі ставкою 10,500% та строком погашення у 2029 році.

Вони будуть емітовані її дочірньою компанією, що повністю належить MHP SE, – MHP Lux S.A., зареєстрованою в Люксембурзі; зобов'язання за облігаціями будуть гарантовані MHP SE, окремими її дочірніми компаніями, зареєстрованими в Україні, а також MHP Europe Limited.

MHP SE має намір використати кошти, залучені від розміщення облігацій, разом із власним грошовим внеском у розмірі 100 млн дол, для фінансування тендерної пропозиції та викупу з подальшим погашенням усього непогашеного обсягу облігацій MHP Lux S.A. на загальну основну суму 550 млн дол зі ставкою 6,95% та строком погашення у 2026 році.

Очікується, що будь-які облігації 2026 року, які не будуть подані в межах тендерної пропозиції та викуплені для погашення, будуть погашені за номінальною вартістю відповідно до повідомлення про погашення, оприлюдненого одночасно з оголошенням тендерної пропозиції, 18 лютого 2026 року.

"Ці кроки дозволять компанії продовжувати забезпечувати стабільну операційну діяльність і розвивати бізнес у середньо- та довгостроковій перспективі. Водночас навіть в умовах війни МХП залишається надійним партнером для фінансових стейкхолдерів, зокрема власників єврооблігацій", – зазначили у "МХП".

