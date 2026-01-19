АМКУ розпочав розгляд справи про набуття контролю "МХП" над "Агроль Плюс"

Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи про набуття контролю "МХП" над компанією "Агроль Плюс".

Про це повідомляє Антимонопольний комітет України

Як зазначено у повідомленні, розпорядженням заступника голови АМПУ – державного уповноваженого від 15 січня 2026 року розпочато розгляд справи про концентрацію у вигляді набуття приватним акціонерним товариством "МХП" контролю над товариством з обмеженою відповідальністю "Агроль Плюс".

У січні компанія "МХП" подала документи з проханням розглянути концентрацію частини активів "Агроль".

Раніше Forbes Ukraine повідомив, що "МХП" Юрія Косюка купує цех з переробки і забою птиці у виробника курятини "Агроль", вартість цеху – щонайменше п'ять мільйонів доларів.

"Угода стосується виключно придбання цеху із забою та переробки птиці з повʼязаними активами, які належать "Агроль", та не передбачає поглинання компанії", – повідомила "МХП".

Компанія набуває частку в окремій юрособі, якій належать забійні й переробні активи. Пташники та вирощування птиці до угоди не входять, тому "Агроль" продовжить працювати на ринку та конкурувати, включно з "МХП".

Нагадаємо:

Раніше Антимонопольний комітет України дозволив МХП Юрія Косюка набути спільний контроль (разом із компанією Friedman Sp. z.o.o.) над ТОВ "М'ясовита", на оренду його єдиного майнового комплексу та передання в суборенду ТОВ "М'ясовита".

Компанія МХП закрила угоду щодо придбання понад 92% статутного капіталу іспанської компанії Grupo UVESA, яка виробляє м'ясо птиці та свинини в Іспанії.