Компанія "Горизонти" купила у ексдепутата Мірошніченка збиткову фірму – ЗМІ

Львівський бізнесмен Зіновій Козицький та його партнер Карел Комарек отримали дозвіл на видобування нафти і газу на Південно-Залужанському родовищ на Львівщині.

Про це пише Zaxid.net.

Газовидобувне підприємство "Горизонти" викупило компанію, яка володіє дозволом на видобувні роботи на цій нафтогазоносній площі, у колишнього народного депутата та латифундиста Івана Мірошніченка, говориться у публікації.

Львівське ТзоВ "Горизонти" стало власником київського ТзОВ "Українська незалежна геологічна компанія" (УНГК) торік у грудні, про це свідчать зміни в структурі власності у профілі компанії на порталі YouControl.

УНГК з 2015 року була власницею спеціального дозволу на видобуток нафти і газу на Південно-Залужанському родовищі, яке розташоване в межах Дрогобицького та Самбірського районів.

Основною корисною копалиною родовища є природний газ (до 95% метану). Згідно з даними Атласу родовищ нафти і газу України, воно вважається середнім за розмірами та належить до Передкарпатської нафтогазоносної області.

Компанія "Горизонти" вже володіє кількома дозволами розробку та видобуток вуглеводнів у Львівській області, зокрема Берегівського газового родовища, Гірського газового родовища, Тинівського газоконденсантного родовища, вивчення Південно-Гірської і Бунівської площ тощо.

"Власниками ТзОВ "Горизонти", згідно з даними платформи YouControl, є один з найбагатших в Україні бізнесменів, батько чинного голови Львівської обласної державної адміністрації Зіновій Козицький та його партнер – один із найбагатших громадян Чехії Карел Комарек (податковий резидент Швейцарії)", – говориться у публікації.

Бенефіціари мають частки у компанії 20% та 80% відповідно.

ТзОВ "Українська незалежна геологічна компанія" було засноване у жовтні 2015 року, а вже у грудні 2015-го отримало від Державної служби геології та надр ліцензію на розробку Південно-Залужансько площі. Компанія на торгах запропонувала за родовище 607,74 тис. грн при стартових 567,74 тис. грн. Ліцензія є чинною до 2035 року.

За понад 10 років в УНГК багато разів змінювалися керівники та власники, йдеться в профілі компанії на платформі Vkursi.

На момент отримання спецдозволу на розробку її контролювали менеджери з орбіти президента групи компанії "Укренерго" та депутат Львівської обласної ради 5 скликання Тараса Керницького та менеджери групи "Приват" Ігоря Коломойського та партнерів.

Проте 2019 року бенефіціарами компанії були вже інші особи – компанія "Вок Енерджі Корп." (США) мала 20%, Василина Лоневська – 20%, "Онвіка Інвестмент Лтд" (Кіпр) – 40%, Уляна Бровчук – 20%, зазначає Zaxid.net.

У 2023 році до кола власників долучився український бізнесмен Іван Мірошніченко – колишній народний депутат протягом 2014-2019 рр. (фракція "Самопоміч") та член парламентського комітету з аграрної політики.

У грудні 2025 року, перед продажем УНГК, її кінцевими власниками залишалися Іван Мірошніченко та львів'янка Василина Лоневська. У 2012-2014 роках вона була помічницею народного депутата Михайла Головка (ВО "Свобода").

Також у 2020-2021 рр. спільне володіння майном з нею декларував екснардеп Олег Осуховський (ВО "Свобода"), йдеться в профілі підприємиці на YouControl.

Згідно з даними фінзвітності за 2025 рік, УНГК отримала 518 тис. грн збитку, активи компанії становили 20,43 млн грн, борги – 15,29 млн грн.

