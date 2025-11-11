Доньки ексміністра зайшли в компанію з родовищем газу на Франківщині

В жовтні 2025 року Каріна Злочевська й Анна Злочевська стали власниками компанії ТОВ "Сторенс", яка в грудні минулого року на вторинному ринку придбала спецдозвіл на видобування природного газу на родовищі Старобогородчанське в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє NADRA.INFO із посиланням на дані аналітичної системи YouControl.

Після набуття контролю над Старобогородчанським родовищем і перш ніж перейти сестрам Злочевським, ТОВ "Сторенс" двічі змінило власників: в травні 2025 року перейшло від Павла Вишенського до Олександра Кірімова, а у вересні – до Романа Чумака.

14-16 жовтня сестри Злочевські стали бенефіціарами компанії через кіпрську Diloretio Holdings LTD. Невдовзі ТОВ "Сторенс" звернулося до Держгеонадр із заявами про набуття контролю (через відчуження) над трьома іншими ділянками надр із покладами вуглеводнів у Волинській і Луганській областях. Відчуження погодили наказом Голови Держгеонадр Олега Гоцинця від 05.11.2025, внаслідок чого до ТОВ "Сторенс" перейшли такі спецдозволи:

Від ТОВ "Куб-Газ" – № 4037 на Вергунське родовище (до абсолютної глибини 1000 м) в Луганській області: видобування нафти і газу (супутній – гелій);

Від ТОВ "Куб-Газ" – № 5835 на Крутогорівське родовище в Луганській області: видобування нафти, газу, конденсату (супутні корисні компоненти – етан, пропан, бутани, гелій; газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу);

Від ТОВ "Енергогазтренд" – № 4730 на Загорівську площу у Волинській області: видобування нафти, газу і конденсату. Цей спецдозвіл із двома іншими "Енергогазтренд" набув у листопаді 2024 р. внаслідок відчуження.

Вергунське і Крутогорівське родовища перебувають на тимчасово окупованій території Луганської області.

ТОВ "Куб-Газ" належить Анні і Каріні Злочевським через кіпрську "Кубгаз Холдингс Лімітед". ТОВ "Енергогазтренд" контролює Віталія Шиліна.

Анна і Каріна Злочевська є дочками ексміністра екології і природних ресурсів України Миколи Злочевського.

Нагадаємо:

Верховний Суд відмовився визнати недійсним і скасувати спеціальний дозвіл, наданий компанії ТзОВ "Парі"/"Парі Нафтогаз" на видобування нафти, газу і конденсату родовища Семигинівське у Львівській області.