Компанії оцінили "Клуб білого бізнесу": найбільше ставляться нейтрально, але є занепокоєння

43% компаній-членів Європейської бізнес асоціації нейтрально поставилися до нової податкової ініціативи "Територія високого рівня податкової довіри" ("Клуб білого бізнесу").

Про це свідчить щорічне опитування "Податковий індекс", проведене ЄБА спільно з EY в Україні.

35% ставляться до цієї ініціативи негативно, а 16% – позитивно.

Майже половина, а саме 46% респондентів прагнуть потрапити до переліку компаній високого рівня податкової довіри, але при цьому мають зауваження щодо критеріїв відбору. Ще 14% прагнуть потрапити до переліку та не мають до нього зауважень. 26% такого прагнення не мають.

Водночас 48% опитаних схильні вважати, що непотрапляння до переліку матиме негативний вплив на їхню компанію.

Серед інших податкових змін – підвищення військового збору з 1,5% до 5% та збільшення бази нарахування ЄСВ. Серед членів Асоціації, збільшення бази нарахування ЄСВ вплине на 75% опитаних компаній.

Підвищення військового збору, за оновленими даними, не зможуть компенсувати своїм співробітникам 49% опитаних членських компаній Асоціації. Водночас 21% мають плани компенсувати таке підвищення повністю, а 15% – частково. Інші 15% ще не визначились або чекають на реакцію ринку.

Нагадаємо:

Державна податкова служба оприлюднила назви підприємств, що увійшли до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства – "Клубу білого бізнесу".

Надходження до держбюджету України від компаній-членів "Клубу білого бізнесу" становлять 16,6% загальних обсягів.