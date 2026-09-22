РФ знищила склад великого виробника туалетного паперу

Унаслідок російського удару 22 вересня вдруге повністю знищено складський комплекс виробника паперової продукції "Сніжна Панда".

Про це компанія повідомила у Facebook.

У компанії зазначили, що внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав.

"Сніжна Панда" не уточнила масштаби збитків та строки відновлення роботи комплексу. Це вже друга велика втрата компанії за останні три місяці.

Довідка. "Сніжна Панда" виробляє санітарно-гігієнічну продукцію, зокрема туалетний папір, паперові рушники, паперові і вологі серветки.

Нагадаємо:

У липні російський ракетний удар знищив її головний виробничо-логістичний хаб на Одещині. Тоді були пошкоджені виробничо-складські приміщення, а серед працівників були постраждалі.