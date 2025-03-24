Бизнес-партнер Коломойского обвинил его в отмывании средств через благотворительный фонд
Соучредитель группы "Приват" Алексей Мартынов обвинил Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании средств через благотворительный фонд религиозной организации в Днепре.
Об этом Мартынов написал на своей странице в Facebook.
"Мне стало известно о дерзкой мошеннической сделке, которую в течение нескольких лет осуществляли мои недобропорядочные партнеры Боголюбов и Коломойский.
Они использовали благотворительный фонд одной из религиозных организаций города Днепр, в котором были учредителями, для отмывания средств, похищенных у государства. Всего через этот фонд отмыто более пяти миллиардов гривен", - заявил Мартынов.
По данным Youcontrol, Коломойский является учредителем единственного Благотворительного фонда "Днепропетровская еврейская община".
Мартынов призвал провести расследование в отношении всех лиц, причастных к указанным им действиям.
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ЭП обратилась к адвокату Игоря Коломойского, но он отказался комментировать слова Мартынова.