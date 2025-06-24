"Укрзалізниця" призначила новий поїзд Житомир – Одеса

"Укрзалізниця" призначила новий поїзд №148/147 Житомир – Одеса.

Про це повідомила пресслужба компанії.

З Житомира до Одеси:

- курсування - через день з 11 липня

- відправлення з Житомира — о 13:58

- прибуття до Одеси — о 06:16 ранку

З Одеси до Житомира:

- курсування — через день з 10 липня

- відправлення з Одеси — о 19:33

- прибуття до Житомира — о 12:27 наступного дня

За інформацією УЗ, поїзд курсує через Черкаси. Також маршрут пролягає через Вознесенськ, Помічну, Гребінку, Фастів.

У складі поїзда — вагони на будь-який рівень комфорту:

• Купейні

• Плацкартні

• СВ (люкс)

Квитки у продажу традиційно за 20 діб до дати відправлення.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" призначила низку додаткових рейсів між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем на літній сезон.