"Укрзалізниця" призначила новий поїзд Житомир – Одеса
"Укрзалізниця" призначила новий поїзд №148/147 Житомир – Одеса.
Про це повідомила пресслужба компанії.
З Житомира до Одеси:
- курсування - через день з 11 липня
- відправлення з Житомира — о 13:58
- прибуття до Одеси — о 06:16 ранку
З Одеси до Житомира:
- курсування — через день з 10 липня
- відправлення з Одеси — о 19:33
- прибуття до Житомира — о 12:27 наступного дня
За інформацією УЗ, поїзд курсує через Черкаси. Також маршрут пролягає через Вознесенськ, Помічну, Гребінку, Фастів.
У складі поїзда — вагони на будь-який рівень комфорту:
• Купейні
• Плацкартні
• СВ (люкс)
Квитки у продажу традиційно за 20 діб до дати відправлення.
Нагадаємо:
"Укрзалізниця" призначила низку додаткових рейсів між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем на літній сезон.