Між Києвом та Житомиром курсуватиме регіональний експрес

З 27 червня "Укрзалізниця" запускає регіональний експрес №856/855 Житомир - Київ - Житомир.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Зазначається, що до Житомира зі столиці можна буде доїхати за гарантовані 2 години з лишком. Крім того, квиток на залізничний експрес вийде майже в 2,5 рази дешевшим за маршрутку. Зупинятиметься поїзд тільки у Фастові.

Електропоїзд курсуватиме щодня у будні:

з 27 червня №855 Київ - Житомир:

- відправлення з початкової о 17:48;

- відправлення з Фастова о 18:30;

- прибуття на кінцеву о 19:58.

з 30 червня №856 Житомир - Київ (з урахуванням ремонтних робіт на ділянці):

- відправлення з початкової о 06:18;

- відправлення з Фастова о 07:49;

- прибуття на кінцеву о 08:44.

(з 1 серпня №856 Житомир - Київ відправлення з початкової о 06:18, відправлення з Фастова о 07:49, прискорення та прибуття на кінцеву о 08:37).

За інформацією УЗ, на маршруті курсуватиме модернізований електропоїзд з місцями для сидіння 3-го класу. І, як завжди, він:

- інклюзивний салон із місцями для людей з інвалідністю;

- місця для велосипедів;

- сповивальні столики;

- таблички шрифтом Брайля;

- можливість зарядити ваші гаджети.

Продаж квитків за 10 діб в застосунку "Укрзалізниці", на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.

Нагадаємо:

З 18 червня у пасажирських поїздах будуть підвищені ціни на чай та інші товари.