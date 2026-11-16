НАН України не дозволили віддати під забудову землю у Києві

Суд залишив без змін рішення, яким визнано недійсним договір, укладений між НАН України та приватним товариством, за яким у Києві на ділянці академії мали побудувати офіси й паркінг.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"У справі за позовом Київської міської прокуратури Північний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення, яким визнано недійсним договір, укладений між НАН України та приватним товариством", – говориться у повідомленні.

Цей договір передбачав забудову земельної ділянки по проспекту Науки у Києві площею 0,5 га та вартістю понад 43 млн грн. Ця земля була передана державою науковій установі у постійне користування для експлуатації та обслуговування будівель і споруд цієї установи.

Водночас, за умовами договору, на земельній ділянці планувалось зведення багатофункціонального комплексу із житловими та нежитловими приміщеннями торгівельного, офісного, громадського призначення, а також паркінг.

"При цьому, право власності на більшу частину цієї нерухомості набуває саме приватне товариство", – зауважили у прокуратурі.

Власник земельної ділянки – держава в особі Київської міської державної адміністрації жодних рішень щодо передачі землі під забудову не схвалювала, а НАН України повноважень розпоряджатися землею не має, зазначили правоохоронці.

"За таких обставин суди першої та апеляційної інстанцій погодились з доводами прокурора про те, що договір суперечить інтересам держави та укладений із порушенням вимог чинного законодавства, тож його визнано недійсним", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Господарський суд Києва задовольнив позов прокуратури і визнав недійсним договір щодо забудови земельної ділянки площею 8,14 га, яка перебуває у користуванні Національної академії наук України.

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