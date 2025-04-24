CEO Smart Holding рассказал, когда бизнес Новинского может обанкротиться

При наихудшем сценарии остановка компаний группы Smart Holding и вынужденное увольнение людей может произойти уже в мае.

Об этом CEO компании Иван Герасимович рассказал в интервью ЭП.

"Есть три сценария. Первый - оптимистический, второй - пессимистический и третий - посередине. Пессимистический сценарий - что остановка компании и вынужденное увольнение людей может произойти в мае", - рассказал он.

Оптимистический сценарий, по словам Герасимовича, предполагает, что Группа дотянет до конца 2025 года. "Средний сценарий - это между концом года и маем. Мой фокус - на оптимистическом", - добавил СЕО компании.

"Чтобы вы просто представляли, в каких условиях мы живем. Что такое остановка лицензий, санкции и соответствующие аресты? Наши компании не могут пойти в банк и взять кредит, чтобы протянуть, подпитаться деньгами из банка. Наши компании не получают возмещение НДС, блокируются НДС-накладные, не могут участвовать в государственных тендерах", - рассказывает топ-менеджер.

По его словам, основная проблема на сегодня - это санкции СНБО против основателя Группы Вадима Новинского и блокировка бизнеса.

"Единственная возможность дойти до нормальной ситуации - это чтобы люди, которые принимают решения в этом государстве на разных уровнях, поняли разницу между персоналиями, бизнесом и людьми, которые здесь работают", - подытожил Герасимович.

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Напомним:

СНБО 2 декабря 2022 года ввел санкции в отношении бывшего народного депутата Вадима Новинского.

В 2023 году Шевченковский райсуд Киева наложил арест на корпоративные права 72 компаний, связанных с активами пророссийского бизнесмена Вадима Новинского, которые контролируются через "Смарт Холдинг" или через аффилированные оффшорные фирмы.

В последнее время компании из Группы Smart Energy неоднократно останавливали добычу газа на Полтавщине и Харьковщине после решения судов.

Гендиректор Smart Holding Иван Герасимович заявил, что газовый бизнес группы сегодня не стоит ничего, но при определенных условиях может оцениваться в 300 млн долларов.