Київський фунікулер відновив роботу після ремонту

22 серпня о 12:00 київський фунікулер відновив роботу після планового щорічного ремонту.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

За інформацією КМДА:

– Фахівці відремонтували машинну, компресорну та тиристорну зали.

– Провели скорочення троса та натягу контактної мережі.

– Виконали малярні роботи кузова та частковий ремонт дверей вагонів.

– Відремонтували та очистили пасажирські сидіння.

– Оновили попереджувальну розмітку на сходових маршах станцій.





Ремонти проводять щороку, аби електротранспорт був справним і безпечним для пасажирів, зазначили в КМДА.





