Київський фунікулер відновив роботу після ремонту
Getty Images
22 серпня о 12:00 київський фунікулер відновив роботу після планового щорічного ремонту.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
За інформацією КМДА:
– Фахівці відремонтували машинну, компресорну та тиристорну зали.
– Провели скорочення троса та натягу контактної мережі.
– Виконали малярні роботи кузова та частковий ремонт дверей вагонів.
– Відремонтували та очистили пасажирські сидіння.
– Оновили попереджувальну розмітку на сходових маршах станцій.
Ремонти проводять щороку, аби електротранспорт був справним і безпечним для пасажирів, зазначили в КМДА.
Нагадаємо:
У Києві із 14 липня до 22 серпня фунікулер закривали на щорічний плановий ремонт.