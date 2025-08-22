Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Київський фунікулер відновив роботу після ремонту

Альона Кириченко — 22 серпня, 14:10
Київський фунікулер відновив роботу після ремонту
Getty Images

22 серпня о 12:00 київський фунікулер відновив роботу після планового щорічного ремонту.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

За інформацією КМДА:

– Фахівці відремонтували машинну, компресорну та тиристорну зали.

– Провели скорочення троса та натягу контактної мережі.

– Виконали малярні роботи кузова та частковий ремонт дверей вагонів.

– Відремонтували та очистили пасажирські сидіння.

– Оновили попереджувальну розмітку на сходових маршах станцій.

Ремонти проводять щороку, аби електротранспорт був справним і безпечним для пасажирів, зазначили в КМДА.

Нагадаємо:
У Києві із 14 липня до 22 серпня фунікулер закривали на щорічний плановий ремонт.

Київ транспорт

транспорт

Київський фунікулер відновив роботу після ремонту
В Україні затвердили нові правила використання єЧерги для автобусів
Тернопіль та ЄБРР затвердили гарантії з відшкодування коштів на тролейбуси

Останні новини