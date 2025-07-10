Київський фунікулер закриють на ремонт

У Києві із 14 липня до 22 серпня закриють фунікулер на щорічний плановий ремонт.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА з посиланням на КП "Київпастранс".

Під час ремонтних робіт фахівці відремонтують машинну, компресорну і тиристорну залу. Проведуть обстеження рейкової колії та частково замінять шпали.

Також у планах капітально відремонтувати вузли та агрегати вагонів, обладнати машинну залу та провести кузовні роботи.

Нагадаємо:

Ремонтні роботи проводять влітку через найменший пасажиропотік. У липні-серпні фунікулером користуються до 2 000 пасажирів на день, що майже вдвічі менше, ніж в інші сезони.