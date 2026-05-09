США вдарили санкціями по супутникових компаніях Китаю через допомогу Ірану

США запровадили санкції проти трьох китайських комерційних супутникових компаній за підтримку Ірану — лише за кілька днів до поїздки президента Дональда Трампа до Пекіна на саміт із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Державний департамент США заявив, що вводить санкції проти чотирьох структур, серед яких три китайські, за надання супутникових знімків, які допомогли Ірану завдавати військових ударів по американських силах на Близькому Сході.

Серед підсанкційних компаній — The Earth Eye, оператор супутникової наземної станції, який, за версією США, передавав Тегерану супутникові зображення.

Іншими китайськими цілями стали MizarVision, компанія у сфері геопросторової розвідки, та Chang Guang Satellite Technology — комерційна компанія супутникових знімків, яка, за твердженням США, допомагала Ірану, постачаючи зображення військових об'єктів США та їхніх союзників на Близькому Сході під час Operation Epic Fury.

У квітні Financial Times повідомляла, що Корпус вартових ісламської революції Ірану отримав китайський супутник, побудований і запущений компанією The Earth Eye, який допоміг Тегерану наводитися на американські військові об'єкти під час конфлікту.

Списки координат із часовими мітками, супутникові знімки та орбітальний аналіз показали, що іранські командири ставили цьому супутнику завдання спостерігати за критично важливими американськими військовими об'єктами, іноді лише за кілька днів до ударів по них.

Отримані Financial Times іранські військові документи показали, що КВІР мав доступ до наземних станцій керування супутниками, які експлуатує Emposat — базований у Пекіні постачальник послуг супутникового управління та обробки даних із глобальною мережею.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час телефонної розмови зі представником Ірану Аббасом Аракчі закликав країну забезпечити свободу та безпеку судноплавства в Ормузькій протоці.