Казахстан переорієнтовується: будуватиме ТЕЦ спільно з Китаєм, а не з РФ – ЦПД

В уряді Казахстану повідомили, що три ТЕЦ у Кокшетау, Семеї та Усть-Каменогорську будуватимуть спільно з китайськими партнерами, а не з росіянами, як планувалося раніше.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

У 2024 році РФ та Казахстан підписали міжурядову угоду про спільне будівництво трьох ТЕЦ з російським підрядником, але цьогоріч угоду переорієнтували на китайські компанії.

"Для РФ спільні енергетичні проєкти — це не лише бізнес, а й інструмент для просування свого політичного впливу та пропаганди. Найактивніше кремль використовує його на пострадянському просторі та в країнах Африки", - йдеться в повідомленні.

Натомість як зазначає ЦПД, Казахстан після початку повномасштабного вторгнення в Україну, попри формальне збереження стратегічного партнерства, поступово обмежує вплив Росії.

"Це стосується як економічних, так і гуманітарних питань. Заміщуючи торгівлю з Росією співпрацею з Китаєм, Казахстан обмежує для громадян РФ можливості обходити санкції й водночас планує знизити статус російської мови", - розповіли в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо:

Казахстан почав самостійно реалізовувати проєкт будівництва теплоелектроцентралей у трьох містах країни, відмовившись від допомоги Росії.