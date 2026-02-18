У Польщі ввели обмеження для китайських автомобілів: стосується військових

Польща заборонила автомобілям китайського виробництва в'їжджати на військові об'єкти.

Про це пише Укравтопром.

Обмеження ввели через побоювання, що бортові датчики китайських авто можуть бути використані для збору конфіденційних даних.

Щоб обмежити ризик викриття конфіденційної інформації, військовим також заборонили підключати телефони до інформаційно-розважальних систем у транспортних засобах, виготовлених у Китаї.

Нагадаємо:

У Китаї у листопаді 2025 року місячний обсяг виробництва автомобілів вперше перевищив 3,5 млн автівок, встановивши новий історичний рекорд.