Китай закликав США переглянути експортні обмеження щодо трьох напівпровідникових компаній

Міністерство торгівлі Китаю закликало США скасувати решення про виключення трьох напівпровідникових компаній, що працюють у Китаї, зі списку "перевіреного кінцевого користувача" (VEU).

Про це пише китайське видання The Global Times.

Міністерство торгівлі США оголосило в п'ятницю, що виключає Intel Semiconductor (Dalian) Co Ltd, Samsung China Semiconductor Co Ltd та SK Hynix Semiconductor (China) Ltd зі списку VEU, Китай відреагував на це.

Використання VEU дозволяє експортувати товари, що підлягають ліцензуванню, до попередньо затверджених суб'єктів за загальною ліцензією замість багатьох окремих експортних ліцензій.

"Напівпровідники є високоглобалізованою галуззю, яка розвивалася протягом десятиліть у глибоко взаємопов'язану екосистему, що формується як ринковими силами, так і бізнес-чинниками, сказав речник", – говориться у повідомленні.

"Крок США, обумовлений його власними інтересами, перетворив експортні обмеження на інструмент, що завдасть серйозного негативного впливу на стабільність глобальної промисловості напівпровідників та ланцюгів постачання", – цитує видання речника Міністерства торгівлі Китаю.

Китай закликав США терміново виправити свої помилки та забезпечити безпеку і стабільність глобальних промислових та постачальних ланцюгів. Повідомляється, що Китай буде вживати необхідні заходи для рішучого захисту законних прав та інтересів своїх підприємств, додав речник.

Нагадаємо:

Раніше Пекін закликав місцеві компанії уникати використання процесорів Nvidia H20, особливо для державних цілей після того, як адміністрація Трампа скасувала ефективну заборону США на ці продажі.

Протягом останніх кількох тижнів китайська влада надсилала повідомлення низці компаній, радячи уникати використання цих менш потужних напівпровідників, повідомили джерела, які не бажали розголошення своїх імен через чутливість інформації.

Nvidia і AMD погодилися передавати уряду США 15% доходів від продажу чипів у Китаї в рамках незвичайної угоди з адміністрацією Трампа для отримання ліцензій на експорт напівпровідників.

Адміністрація Трампа готує пакет виконавчих заходів, спрямованих на збільшення поставок енергоносіїв для забезпечення розвитку штучного інтелекту в США. Розглядаються такі кроки, як спрощення підключення енергогенеруючих проектів до електромережі та надання федеральної землі для будівництва центрів обробки даних, необхідних для розширення технологій ШІ.