Енергетична система США перевантажена через розвиток ШІ – Reuters

Адміністрація Трампа готує пакет виконавчих заходів, спрямованих на збільшення поставок енергоносіїв для забезпечення розвитку штучного інтелекту в США.

Про це з посиланням на джерела повідомляє агентство Reuters.

"Головні економічні конкуренти США і Китай втягнуті в технологічну гонку озброєнь, щоб забезпечити собі економічну і військову перевагу. Величезні обсяги обробки даних, що лежать в основі ШІ, вимагають стрімкого збільшення енергопостачання, що призводить до перевантаження енергетичних мереж у багатьох штатах", – говориться у публікації.

За даними Reuters, розглядаються такі кроки, як спрощення підключення енергогенеруючих проектів до електромережі та надання федеральної землі для будівництва центрів обробки даних, необхідних для розширення технологій ШІ.

Навчання великомасштабних моделей ШІ вимагає величезної кількості електроенергії, а зростання галузі призводить до першого за останні десятиліття значного збільшення попиту на електроенергію в США. За прогнозами, у період з 2024 по 2029 рік попит на електроенергію в США зросте в п'ять разів порівняно з 2022 роком, а до 2035 року – у тридцять разів, говориться у публікації.

"Однак будівництво та підключення нових електростанцій до електромережі є серйозною перешкодою, оскільки такі проекти вимагають масштабних досліджень впливу, на які можуть піти роки, а існуюча інфраструктура електропередач перевантажена", – пише Reuters.

Серед кроків, які розглядає адміністрація, – визначити більш розвинені енергетичні проекти і перемістити їх вище в списку очікування на підключення, повідомили джерела агентства.

"Розміщення центрів обробки даних також є складним завданням, оскільки великі об'єкти вимагають багато місця і ресурсів, а також можуть зіткнутися з перешкодами щодо зонування або громадським спротивом", – говориться у публікації.

За словами співрозмовників агентства, нові укази можуть вирішити цю проблему, пропонуючи розробникам проектів землі, що перебувають у віданні міністерства оборони або міністерства внутрішніх справ.

Адміністрація також розглядає можливість спрощення видачі дозволів для центрів обробки даних шляхом створення загальнонаціонального дозволу – компаніям не доведеться отримувати дозволи в кожному штаті окремо.

Нагадаємо:

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Раніше повідомлялося, що Amazon, Google, Microsoft і Meta підтримали ініціативу щодо 10-річного мораторію на регулювання штучного інтелекту у США.

За даними Financial Times, лобісти, які представляють техногігантів, наполягають на ухваленні Сенатом США мораторію, який заборонить штатам впроваджувати будь-яке регулювання у сфері штучного інтелекту протягом 10 років. Відповідна норма включена до версії бюджетного законопроєкту, яку підтримує Дональд Трамп.

Також повідомлялося, що майже всі смартфони, куплені в США, виробляються за кордоном — переважно в Китаї, Південній Кореї, а також все частіше в Індії та В'єтнамі. Лише одна американська компанія виробляє смартфони всередині країни — каліфорнійська Purism, яка випускає телефони Liberty, що продаються за 1999 доларів.