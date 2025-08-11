Nvidia та AMD платитимуть США 15% від продажу чипів у Китаї

Nvidia та AMD погодилися передавати уряду США 15% доходів від продажу чипів у Китаї в рамках незвичайної угоди з адміністрацією Трампа для отримання ліцензій на експорт напівпровідників.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Два виробники чипів погодилися на фінансову умову як частину угоди, що дозволяє отримати ліцензії на експорт до Китаю, які були надані минулого тижня, повідомили люди, знайомі з ситуацією, включаючи одного американського чиновника.

Американський чиновник повідомив, що Nvidia погодилася передавати 15% доходів від продажу чипів H20 у Китаї, а AMD — від продажу чипів MI308. Два джерела, знайомі з умовами угоди, сказали, що адміністрація Трампа ще не вирішила, як використовуватиме ці гроші.

Financial Times повідомив, що департамент торгівлі почав видавати ліцензії на експорт H20 у п’ятницю, через два дні після того, як генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан зустрівся з президентом Дональдом Трампом. Американський чиновник також підтвердив, що ліцензії для чипів AMD на китайському ринку також почали видавати.

Така угода є безпрецедентною. За словами експертів з експортного контролю, жодна американська компанія раніше не погоджувалася передавати частину своїх доходів для отримання ліцензій на експорт.

Але ця угода відповідає політиці адміністрації Трампа, коли президент закликає компанії до певних кроків, таких як інвестиції всередині країни, щоб уникнути введення тарифів і забезпечити створення робочих місць та надходження доходів до США.

Аналізи Bernstein оцінюють, що, зважаючи на попередні прогнози Nvidia до введення експортних обмежень на початку цього року, компанія продала б близько 1,5 млн чипів H20 до Китаю в 2025 році, генеруючи близько $23 млрд доходу.

Угода про доходи від чипа H20 виникла на фоні критики Nvidia та адміністрації Трампа через рішення продавати чипи в Китай. Американські експерти з безпеки стверджують, що H20 допоможе китайському війську і підриває американську позицію в галузі штучного інтелекту.

Нагадаємо:

Nvidia розмістила замовлення на 300 000 чіпів H20 у тайванської TSMC минулого тижня через сильний попит з Китаю, який змусив американську компанію змінити своє рішення і не покладатися лише на наявні запаси.

Дональд Трамп пообіцяв ввести 100% мито на імпорт напівпровідників, але заявив, що компанії, такі як Apple, які інвестують в США, зможуть уникнути нових мит.

Чипи H20 компанії Nvidia становлять загрозу безпеці Китаю, заявило в неділю соціальне медіа, пов'язане з державними ЗМІ Китаю, після того як Пекін висловив занепокоєння щодо наявності в цих чіпах "задніх дверей".