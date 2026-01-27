Дія City 2.0: Мінцифра готує "індивідуальні" умови для проривних галузей

У Мінцифри планують оновлення спеціального правового та податкового простору для IT-сектору, який передбачатиме створення персоналізованих умов для перспективних підіндустрій.

Про це розповів в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков в інтерв'ю YouTube-каналу "УТ-2".

За його словами, замість універсальних правил держава планує запроваджувати точкові стимули для галузей із високим експортним потенціалом.

Як приклад Борняков навів виробництво біонічних протезів. Наразі в Україні працюють лише дві такі компанії, однак у межах нової моделі їхню кількість планують збільшити до 25.

"Ми хочемо взяти перспективні підіндустрії з великим потенціалом зростання і зробити для них tailored suit — як костюм, пошитий індивідуально під замовника. Кожне таке рішення ми обґрунтовуємо економічно й показуємо, що за умов стимулів їхній економічний ефект може зрости в сто разів. Це тисячі робочих місць і орієнтація на експорт", — зазначив він.

Нагадаємо:

З моменту запуску спеціального податкового режиму Дія City проєкт залишили близько 200 компаній.