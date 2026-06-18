Київ позичить 2,5 мільярда гривень на посилення енегостійкості

Київрада має ухвалити рішення про залучення місцевого запозичення до бюджету столиці понад 2,5 мільярда гривень на забезпечення заходів Плану стійкості Києва.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні Київрада має ухвалити рішення про залучення місцевого запозичення до бюджету столиці. Йдеться про кредит державного Ощадбанку України у 2,5 млрд грн. Та кредиту від ЄБРР у 50 мільйонів євро. Для "Київтеплоенерго", – зазначив він.

При чому Кличко заявив, що держава, "замість того, щоб допомагати, постійно підкидає якісь шаради і створює перешкоди".

"То план не такий, то уточніть, то переуточніть… То договорилися вже до того, що план стійкості Києва, нібито, не затверджений! Так його схвалила Київрада!", – написав він у Телеграм.

За його словами, місто сформувало перелік заходів, які б максимально враховували виклики минулої зими та ризики наступної. І план "має чітку структуру критично важливих пріоритетів. Із відповідальними виконавцями та реалістичними обсягами фінансування".

Держава обіцяла і Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості, втілення яких коштуватиме близько 30 млрд грн. А також, що фінансування заходів і роботи здійснюватимуться у пропорції 50/50 – містом і державою.

"Тепер уряд нам заявив, що йдеться тільки про фінасування. А до робіт відношення практично не матиме. Державне Агенство відновлення та розвитку інфраструктури України займатиметься створенням резервного теплопостачання тільки в зоні ТЕЦ-4", – написав міський голова.

Будівництво когенерації, систем резервного живлення, системи резервного теплопостачання Київ має робити самотужки.

У столиці, вже встановили три дизель-генераторні установки потужністю понад 15 МВт, які працюватимуть для безперебійного живлення об'єктів водопостачання. Загалом цьогоріч плануємо забезпечити близько 40 МВт резерву для систем водозабезпечення.

Також завершене будівництво нових об'єктів розподіленої когенерації потужністю 45 МВт. Іще понад 100 МВт потужності — в роботі. Загалом цього року повинні отримати близько 200 МВт додаткової когенераційної потужності.

Але для Києва цього замало і все зробити місту, без участі держави, — нереально, запевняє Кличко

"Ми внесли зміни, які ще більш деталізують заходи плану, оптимізують вартість проектів. Із пріоритетом саме на наступний опалювальний сезон. А також, що важливо, містять фіксацію участі міста і держави, як в фінансуванні так і в проведенні робіт — 50/50", – зазначив він.

Нагадаємо:

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості на 30 млрд грн, фінансування яких здійснюватиметься у пропорції 50/50 містом і державою, але столиця очікує паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі.

Президент Володимир Зеленський критикував владу Києва за відставання від графіка підготовки до зими.

У міністерстві розвитку заявляли, що темпи Києва у підготовці до опалювального сезону не відповідають ані рівню загроз, ані обсягу державного фінансування.

Київрада ухвалила звернення до Верховної Ради та Кабміну з проханням виділити з держбюджету 15 млрд грн (мінімальна потреба) на облаштування інженерно-технічного захисту об'єктів критичної інфраструктури, розбудову когенерації та створення систем резервного теплопостачання міста.