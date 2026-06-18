Після атак РФ на енергооб'єкти знеструмлені споживачі у п'яти областях

Після атак на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури вранці з'явилися нові знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській і Полтавській областях.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб заживити всіх знеструмлених абонентів", - йдеться у повідомленні.

Компанія закликала перенести активне енергоспоживання на період з 10:00 до 16:00, коли промислові сонячні електростанції працюють найефективніше.

В "Укренерго" попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, і радять стежити за повідомленнями обленерго.

Нагадаємо:

Від вечора 17 червня росіяни атакували Україну 7 балістичними ракетами "Іскандер-М/С-400" та 239-ма безпілотниками різних типів; є влучання 2 ракет і 26 дронів, 212 БпЛА вдалося знешкодити.