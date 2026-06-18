"СвітлоДІМ": енергонезалежність будинків профінансували на 560 мільйонів гривень

У рамках програми підтримки багатоквартирних будинків "СвітлоДІМ" профінансовано 2 228 будинки, які забезпечені акумуляторами, інверторами тощо.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій.

Уже профінансовано 2 228 будинки, на суму понад 560 мільйонів гривень, подано понад 3 889 заявок.

До урядової програми приєдналися 11 банків, які кредитують ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи тощо.

"Найчастіше обирають акумулятори, інвертори та блоки керування батареями — рішення, які забезпечують автономність без постійної потреби в паливі", – повідомили у відомстві.

Комісія Мінрозвитку вже розглянула 3 849 заявок, з них 2 228 погоджені, інші отримали відмову і після доопрацювання документів представники співвласників зможуть подати заявки знову.

Нагадаємо:

Раніше прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що до кінця року програмою буде охоплено 3600 будинків.

Програма почала діяти наприкінці січня. Заявку на фінансування енергонезалежності будинків можуть подати ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи та управителі багатоквартирних будинків на сайті "СвітлоДому" або через "Дію".