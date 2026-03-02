Kernel збільшив урожай на 43% у 2025 році

У другому півріччі 2025 року компанія Kernel збільшила виробництво сільськогосподарської продукції на 47% у річному вимірі.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Загальний обсяг виробництва сільськогосподарських культур у річному вимірі компанії зріс до 2,3 млн тонн.

Компанія зазначає, що збільшила площі під кукурудзу на 98% – до 172 тис. га. Урожай кукурудзи становив 1,6 млн тонн, що на 120% більше за минулорічний показник.

"Підвищений попит на послуги сушіння забезпечив високе завантаження потужностей та згенерував для елеваторного бізнесу 20 млн доларів EBITDA", – йдеться у повідомленні.

EBITDA – це аналітичний показник прибутковості компанії до вирахування відсотків за кредитами, податків, зносу та амортизації. Він демонструє чистий операційний успіх, оцінюючи, скільки бізнес заробляє саме на своїй діяльності.

За інформацією Kernel, через російські удари подорожчало страхування суден, що призвело до зростання витрат на транспортування та обробку вантажів на 55% у квартальному вимірі.

Водночас компаніі у 2025 році завершила реконструкцію пошкодженого у 2023 році терміналу у Чорноморську.

За перше півріччя 2026 фінансового року дохід компанії склав 1,9 млрд доларів. Чистий прибуток склав 119 млн доларів.

Водночас втрати компанії від війни за звітне півріччя склали понад 3,2 млн доларів.

