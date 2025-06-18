Капуста знову дорожчає, бо міжсезоння

Цього тижня в Україні почала дорожчати рання капуста.

Про це повідомляє EastFruit.

Виробники пояснюють це сезонним фактором: капуста ранніх сортів у господарствах фактично закінчилася, а пізніших – ще у продаж не надійшла.

На сьогоднішній день виробники білокачанної капусти озвучують ціни на свою продукцію в діапазоні 10-20 грн/кг ($0,24-0,48/кг). Це в середньому на 29% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня, повідомляють аналітики проекту.

Фермери також причиною зростання цін називають скорочення пропозиції на ринку через період міжсезоння. Сезон збирання капусти ранніх сортів у господарствах добігає кінця, тоді як масового збирання продукції пізніших сортів виробники ще не приступили.

При цьому попит на капусту на сьогоднішній день є досить високим, що також провокує цінове зростання в даному сегменті, зазначає EastFruit.

За даними EastFruit, капуста врожаю 2025 року на ринку України вже коштує в середньому в 2,9 рази дорожче, ніж у середині червня минулого року.

Проте гравці ринку не виключають, що вже найближчим часом на ринок може повернутися понижувальний ціновий тренд, як тільки виробники масово розпочнуть збирання врожаю капусти середніх сортів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що ціни на капусту нового врожаю знижуються, але на ринках України її відвантажують у середньому втричі дорожче, ніж рік тому. Більшість виробників пропонують капусту нового врожаю до продажу по 13-22 грн/кг ($0,31-0,53/кг). У середньому це на 38% дешевше, ніж раніше, говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у травні помітне здорожчання демонстрували свинина, цибуля, капуста, морква й буряк. Водночас вартість яєць і тепличних томатів та огірків, навпаки, знижується.