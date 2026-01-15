Американці захопили шостий нафтовий танкер

Американські військові захопили шостий нафтовий танкер так званого "тіньового флоту".

Про це повідомило Південне командування армії США у мережі Х.

Танкер був захоплений в рамках боротьби із підсанкційними нафтовими танкерами, які заходять до портів Венесуели.

"В ході ще однієї операції, проведеної до світанку, морські піхотинці та моряки з Об'єднаної оперативної групи "Південний спис", підтримуючи Міністерство внутрішньої безпеки, висадилися з авіаносця USS Gerald R. Ford (CVN 78) і без інцидентів затримали танкер Veronica", – говориться в повідомленні.

Як повідомило командування, танкер Veronica порушив встановлену президентом Трампом заборону для санкціонованих суден у Карибському басейні, "що ще раз доводить ефективність операції".

"Єдиною нафтою, яка вивозиться з Венесуели, буде нафта, що координується належним чином і відповідно до закону", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Військово-морські сили США захопили черговий танкер в Карибському регіоні. Це вже п'яте перехоплення в рамках контролю за експортом венесуельської нафти.

Раніше командування США в Європі заявило про конфіскацію судна Bella 1 за порушення санкцій США. Нафтовий танкер, пов'язаний з Венесуелою, захопили після більш ніж двотижневого переслідування через Атлантичний океан.

Російське міністерство транспорту заявило, що танкер, який у Атлантичному океані захопили США, має тимчасовий дозвіл на плавання під прапором РФ.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що танкер Bella 1, який згодом перереєстрували в РФ під назвою Marinera, лише видавав себе за російський, щоб обійти санкції та уникнути відповідальності.

Також берегова охорона США у Карибському морі захопила ще один танкер, який знаходиться під накладеними США санкціями і який пов'язують з так званим "тіньовим флотом" Росії.

Раніше повідомлялося, що близько десятка нафтових танкерів, завантажених венесуельською сирою нафтою та паливом, залишили територіальні води країни в режимі "dark mode" (із вимкненими транспондерами) від початку року.