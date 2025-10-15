IT-компанії у "Дія.City" забезпечили бюджету 22 мільярди гривень

Українські IT-компанії, які працюють у режимі "Дія.City", за 9 місяців сплатили до держбюджету 22 мільярди гривень податків, що на 9,7 мільярда більше, ніж торік.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, половину цієї суми забезпечили компанії, які працюють за системою податку на виведений капітал (ПнВК).

"Станом на 1 жовтня 2025 року у реєстрі Дія.City — 2 721 компанія, з яких 1 046 перейшли на сплату податку на виведений капітал (ПнВК). Частка таких платників продовжує знижуватися: лише за вісім місяців 2025 року вона скоротилася на 9 в.п. — до 38,4%", – говориться у повідомленні.

За січень–вересень 2025 року резиденти Дія.City сплатили до бюджету 22,0 млрд грн податків, з них 11,0 млрд грн — це внески платників ПнВК. Порівняно з минулим роком надходження зросли на 9,7 млрд грн, у тому числі +5,2 млрд грн — від платників ПнВК, повідомив він.

Податок на прибуток склав 3,4 млрд грн, у т.ч. по платниках ПнВК — 1,0 млрд грн (приріст до 2024 року — +0,7 млрд грн, з них +0,26 млрд грн — по платниках ПнВК). ПДВ — 7,3 млрд грн, у т.ч. по платниках ПнВК — 3,8 млрд грн (приріст до 2024 року — +2,5 млрд грн, з них +1,39 млрд грн — по платниках ПнВК).

ПДФО та військовий збір — 11,3 млрд грн, у т.ч. по платниках ПнВК — 6,2 млрд грн (приріст до 2024 року — +6,6 млрд грн, з них +3,6 млрд грн — по платниках ПнВК).

Сума відшкодування ПДВ для резидентів Дія.City також зросла — станом на 1 жовтня 2025 року вона становить 1,9 млрд грн, із яких 1,6 млрд грн отримали платники ПнВК. Це на 1,6 млрд грн більше, ніж торік, з них +1,59 млрд грн припадає на платників ПнВК.

"Аналітика демонструє, що режим Дія.City залишається ефективним інструментом для розвитку ІТ-сектору, проте динаміка переходу компаній на ПнВК свідчить про необхідність подальшого вдосконалення податкових стимулів", – стверджує Гетманцев.

"Попри зростання загальних надходжень, частка компаній, які користуються перевагами податку на виведений капітал, зменшується — це сигнал до аналізу причин і адаптації моделі під потреби бізнесу", – зазначив він.

"Важливо забезпечити стабільність умов простору на 25 років, як це передбачено законодавством. Також, щоб податкові і контролюючі органи розглядали Дія.City як спеціальний режим для технологічного бізнесу, а не як фактор податкового ризику", – додав Гетсанцев.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за 8 місяців цього року 2 318 діючих резидентів Дія Сіті сплатили до зведеного бюджету 19,5 млрд гривень. Сьогодні у Реєстрі вже понад 2,8 тис. компаній, з яких 2,4 тис. – діючі резиденти.

11 серпня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав базовий закон про спеціальний правовий режим для IT-галузі "Дія Сіті", який Рада ухвалила 15 липня 2021 року. Підписаний закон - ключовий з трьох законопроєктів, з яких повинен складатися "Дія Сіті" - спеціальний правовий режим для IT-галузі.

