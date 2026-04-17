Повноцінне відновлення судноплавства через Ормуз все ще під питанням – ЗМІ

Повідомлення про відновлення судноплавства через Ормузьку протоку обнадіюють, але невідомо, як це відбуватиметься на практиці і є фактори, які "не розвіюють туман невизначеності".

Про це пише Guardian.

Сьогоднішні повідомлення про відновлення проходу через Ормузьку протоку дають "певну, хоча й обережну, надію світовій морській спільноті", сказав виданню Томас Казакос, генеральний секретар Міжнародної палати судноплавства.

У той же час, за його словами, хоча це оголошення є позитивним кроком, досі залишається багато невизначеності щодо того, що це означає на практиці.

Важливо, щоб це стало початком більш широкого та тривалого повернення судноплавства, зазначив він.

Впорядковане та стале відновлення нормального транзиту через

протоку вимагатиме тісної координації між

Міжнародною морською організацією, державами регіону, військово-морськими органами та судноплавною галуззю, щоб забезпечити безпечний транзит суден.

Надзвичайно важливо, щоб усі сторони дотримувалися повної свободи судноплавства відповідно до міжнародного права, наголосив він.

Іран заявив, що судна повинні будуть дотримуватися визначеного маршруту, який аналітики судноплавства описують як мілководний маршрут поблизу острова Ларак та іранського узбережжя.

"З огляду на досвід "танкерних воєн", що характеризували восьмирічну війну Ірану з Іраком у 1980-х роках, Тегеран явно надавав дещо менше, ніж свободу судноплавства, яка існувала в протоці до початку поточного конфлікту 28 лютого", – говориться у публікації.

Guardian пише, що "додаткову плутанину внесла погроза від неназваного іранського чиновника, який, як повідомило напівофіційне інформаційне агентство "Фарс". Він погрожував знову закрити водний шлях, якщо США продовжать військово-морську блокаду суден, що входять у протоку та виходять з неї.

Зі свого боку, ВМС США опублікували рекомендацію для моряків щодо небезпеки, яку становлять іранські міни, яка не вселяє довіри та не розвіяла туман невизначеності, зазначає видання.

Нагадаємо:

Іран заявив, що відкрив заблоковану Ормузьку протоку. Прохід для всіх торгових суден оголошується повністю відкритим на час, що залишився до закінчення перемир'я – за узгодженим маршрутом, який вже було оголошено Організацією портів та морського транспорту Ірану.

Ціни на сиру нафту впала нижче 90 доларів за барель після новин про те, що Іран відкрив Ормузьку протоку, через яку проходять значні обсяги світової нафти.

12 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що країна почне блокувати судна в Ормузькій протоці та затримуватиме кожне судно, яке сплатило мито Ірану.

14 квітня три судна, які заходили в іранські порти, пройшли через Ормузьку протоку, випробовуючи блокаду США.