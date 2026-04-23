Іран заявив, що його центробанк отримує гроші від проходу суден через Ормуз

Центральний банк Ірану отримав платежі від суден, що проходять через Ормузьку протоку на тлі спроб Тегерана зберегти контроль над цим критично важливим морським маршрутом.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на Fars.

Агентство Fars, близьке до Корпусу вартових Ісламської революції, повідомило, що центральний банк підтвердив отримання цих платежів, але не уточнив суму.

За даними Fars, платежі надходили у звичайній валюті, а не в криптовалюті. Раніше Іран вимагав від судноплавних компаній сплачувати такі збори у криптовалюті.

Розмір збору залежить від вантажу і "відсотка ризику" судна. Їх стягують за "послуги безпеки" з тих, хто просить у Ірану дозвіл на прохід через протоку, повідомило Fars.

За даними аналітичної компанії Vortexa, близько 10,7 млн барелів іранської нафти пройшли через Ормузьку протоку і вийшли із зони, заблокованої ВМС США, у період з 13 по 21 квітня.