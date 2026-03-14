Іран атакував нафтосховища у порту ОАЕ

Іранські безпілотники атакували нафтосховища у порту Фуджейра в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Деякі операції з завантаження нафти в порту Фуджейра, неподалік від протоки Ормуз, були призупинені після атаки безпілотника та пожежі в суботу вранці", – повідомили джерела агентства.

Повідомляється, що пожежа сталася внаслідок падіння уламків збитого безпілотника. Жертв немає, сили цивільної оборони локалізують пожежу.

Атаки сталися після того, як сили США завдали удару по іранському острову Харк, який має важливе значення для експорту іранської нафти. Іран у відповідь заявив, що будь-який удар по нафтовій та енергетичній інфраструктурі призведе до атак на енергетичні об'єкти, пов'язані зі США, у регіоні.

Виробники нафти в країнах Перської затоки втратили орієнтовно 15,1 млрд доларів доходів від енергоресурсів від початку ударів США та Ізраїлю по Ірану, тоді як мільйони барелів нафти опинилися заблокованими через майже повне припинення руху через Ормузьку протоку.

Війна на Близькому Сході спричиняє найбільший в історії збій постачання нафти, заявило Міжнародне енергетичне агентство.

Країни-члени Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) ухвалили рішення про вивільнення 400 млн барелів нафти зі стратегічних резервів на тлі скорочення поставок з Близького Сходу.