Війна на Близькому Сході спричинила найбільший збій постачання нафти в історії

Війна на Близькому Сході спричиняє найбільший в історії збій постачання нафти, заявило Міжнародне енергетичне агентство.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Це пролунало наступного дня після того, як агентство погодилося на рекордний випуск нафти зі стратегічних резервів, щоб компенсувати дефіцит і стрибок цін.

У своєму останньому щомісячному звіті про нафтовий ринок МЕА повідомило, що в березні світова пропозиція може скоротитися на 8 млн барелів на добу — обсяг, еквівалентний майже 8% світового попиту.

Причиною названо блокування Ормузької протоки — вузького каналу вздовж іранського узбережжя — відтоді, як США та Ізраїль почали авіаудари по Ірану 28 лютого.

Оцінка МЕА, яке консультує промислово розвинені країни, контрастує з його попередніми попередженнями про значний профіцит на ринку в першому кварталі 2026 року.

Втім, агентство додало, що в квітні пропозиція може зрости, якщо деякі виробники в регіоні Перської затоки використають альтернативні маршрути експорту, щоб обійти Ормузьку протоку. Також МЕА зазначило, що в підсумку за рік видобуток все одно зростатиме швидше, ніж світовий попит.

Нагадаємо:

Країни-члени Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) ухвалили рішення про вивільнення 400 млн барелів нафти зі стратегічних резервів на тлі скорочення поставок з Близького Сходу.

Зараз нафта марки Brent торгується на рівні 99,79 доларів за барель.